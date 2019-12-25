В Петербурге отступила жара

В городе похолодало до +20 градусов.

Сегодня, 20 июня, северный антициклон повлияет на погоду в Петербурге. Об этом заявил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, станет гораздо прохладнее, чем в предыдущие дни. Несмотря на это, температурный фон всё равно окажется на 2 градуса выше климатической нормы. Так, днём воздух прогреется до +20...+22 градусов. Атмосферное давление достигнет 765 мм ртутного столба, что выше нормы. Также ожидаются порывистые ветры до 15 метров в секунду и ливни.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге усиливается жара.

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