В воскресенье на проспекте Героев пожарные тушили трехкомнатную квартиру

Хозяева квартиры успели потушить пламя до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Героев в доме № 26 горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:28. Выяснилось, что пламя охватило один квадратный метр в комнате.

Бороться с огнем отправились 10 спасателей. Также на место ЧП прибыли две спецмашины.

Хозяева квартиры успели потушить пламя до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Сведения о пострадавших не поступали.

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Фото: Piter.tv