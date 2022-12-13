В воскресенье на проспекте Героев пожарные тушили трехкомнатную квартиру

В Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Героев в доме № 26 горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:28. Выяснилось, что пламя охватило один квадратный метр в комнате.
Бороться с огнем отправились 10 спасателей. Также на место ЧП прибыли две спецмашины.
Хозяева квартиры успели потушить пламя до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее на Piter.tv: на проспекте Мечникова горели гаражи.
Фото: Piter.tv
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