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В воскресенье на проспекте Героев пожарные тушили трехкомнатную квартиру
Сегодня, 15:22
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В воскресенье на проспекте Героев пожарные тушили трехкомнатную квартиру

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Хозяева квартиры успели потушить пламя до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Героев в доме № 26 горела трехкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 14:28. Выяснилось, что пламя охватило один квадратный метр в комнате. 

Бороться с огнем отправились 10 спасателей. Также на место ЧП прибыли две спецмашины.

Хозяева квартиры успели потушить пламя до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Мечникова горели гаражи.

Фото: Piter.tv

Теги: горела квартира, мчс, пожарные, проспект героев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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