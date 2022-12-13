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На проспекте Мечникова горели гаражи площадью 100 "квадратов"
Сегодня, 15:00
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На проспекте Мечникова горели гаражи площадью 100 "квадратов"

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Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем,  5 февраля, в Калининском районе   произошел крупный пожар. На проспекте Мечникова горел двухэтажный гараж. Огонь распространился по площади 25 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:13. Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Пожарные ликвидировали пламя за час. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Подробности уточняются.

Фото: Piter.tv

Теги: горели гаражи, мчс, пожарные, проспект мечникова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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