На проспекте Мечникова горели гаражи площадью 100 "квадратов"

Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня днем, 5 февраля, в Калининском районе произошел крупный пожар. На проспекте Мечникова горел двухэтажный гараж. Огонь распространился по площади 25 "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 13:13. Тушить пламя отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Пожарные ликвидировали пламя за час. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Подробности уточняются.

Фото: Piter.tv