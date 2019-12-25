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В воскресенье на погоду в Петербурге повлияет циклон с запада России
Сегодня, 9:18
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В воскресенье на погоду в Петербурге повлияет циклон с запада России

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Температура будет близка к климатической норме.

Сегодня, 29 августа, в Северной столице ожидается дождливая и теплая погода. Однако подует порывистый ветер, поэтому куртки лучше не оставлять дома. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Столбики термометров покажут +18...+20 градусов в Петербурге. А в Ленобласти воздух прогреется до +16...+21 градусов. Подует северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 9 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам 1 сентября.

Фото: Pexels

Теги: леус, погода, фобос
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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