В воскресенье на погоду в Петербурге повлияет циклон с запада России

Температура будет близка к климатической норме.

Сегодня, 29 августа, в Северной столице ожидается дождливая и теплая погода. Однако подует порывистый ветер, поэтому куртки лучше не оставлять дома. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Столбики термометров покажут +18...+20 градусов в Петербурге. А в Ленобласти воздух прогреется до +16...+21 градусов. Подует северо-восточный ветер. Его порывы будут достигать 9 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

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