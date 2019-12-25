В воскресенье максимальная температура в Петербурге достигнет +16 градусов

Весь день ожидаются сильный ветер и дожди.

В воскресенье, 13 сентября, погода в Петербурге останется ненастной. Помимо штормового предупреждения, в городе обещаны дожди и перемены давления. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ.

В темное время суток столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Днем максимальная температура достигнет +16 градусов.

Порывы ветра разгонятся до 20 м/с, а в прибрежных зонах – до 23 м/с. Синоптики также предупреждают автовладельцев о сильных дождях.

Ночью атмосферное давление понизится, а днем - повысится.

Ранее мы рассказали о том, что воскресенье в Ленобласти будет холодным и дождливым.

Фото: Pixabay