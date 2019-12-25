Воскресенье в Ленобласти будет холодным и дождливым

В отдельных районах пройдут грозы и появится "ледяная крупа".

В воскресенье, 13 сентября, синоптики прогнозируют прохладную погоду и дожди. Местами в 47-ом регионе даже пройдут грозы и появится "ледяная крупа". Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

В темное время суток термометры покажут от +9 до +14 градусов и пройдут осадки. После рассвета температура будет варьироваться от +12 до +17 градусов.

В большинстве районов жителей может настигнуть шквалистый ветер. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем - повышаться.

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