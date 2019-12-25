В воскресенье индекс самоизоляции в Петербурге составил 4,0

Таким образом Петербург оказался на 9-ом месте среди городов-миллионников.

В восемь утра воскресенья, 12 апреля, уровень самоизоляции жителей Петербурга составлял 4,5 балла, но в последующие часы начал постепенно снижаться. Об этом можно судить исходя из данных сервиса "Яндекса".

В девять утра показать опустился да значения 4,3 балла, а в одиннадцать снова уменьшился до 4,0, что немного, но выше такого же показателя в дни до самоизоляции (в это время он, в среднем, составлял 3,5 балла).

Таким образом Северная столица оказалась на 9-ом месте среди городов-миллионников по уровню самоизоляции.

Ранее мы писали, что врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными.

Фото: Pixabay, Яндекс самоизоляция

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