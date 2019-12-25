В воскресенье будет ветрено и до +12 в Петербурге

Днем ожидается облачная с прояснениями погода.

В Северной столице 26 сентября столбики термометров поднимутся до отметки +10...+12 градусов тепла. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

Как сообщили в ведомстве, в ночь на воскресенье похолодает до +7...+9 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западном направлении. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Направление ветра северо-западное, северное. Его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться.

Ранее в Ленобласти в воскресенье сохранится холодная погода.

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