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В воскресенье будет ветрено и до +12 в Петербурге
Сегодня, 20:07
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В воскресенье будет ветрено и до +12 в Петербурге

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Днем ожидается облачная с прояснениями погода.

В Северной столице 26 сентября столбики термометров поднимутся до отметки +10...+12 градусов тепла. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу. 

Как сообщили в ведомстве, в ночь на воскресенье похолодает до +7...+9 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет дуть северо-западном направлении. Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Направление ветра северо-западное, северное. Его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду. 

Атмосферное давление в течение дня будет повышаться. 

Ранее в Ленобласти в воскресенье сохранится холодная погода.

Фото: pixabay.com

Теги: ветер, дожди, осень, погода в спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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