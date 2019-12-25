В воскресенье Петербург ждут морось, туман и гололедица

Температура воздуха днем может подняться до + 3.

В воскресенье, 9 февраля, город на Неве ожидает облачная погода. Об этом стало известно из сообщения ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью осадков не ожидается, а днем у жителей и гостей Северной столицы есть вероятность попасть под мокрый снег или морось. Юго-западный ветер ночью будет достигать 9 метров в секунду, а днем может усилиться до 11. Температура воздуха до утра будет колебаться между отметками - 1 и + 1 градус, а днем может подняться до + 3. Повышенное атмосферное давление будет постепенно снижаться.

На официальном сайте ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили, что в результате такой погоды на дорогах будет скользко, поэтому водителям и пешеходом стоит опасаться гололедицы.

Также в ведомстве отметили, что Ленинградской области к данным атмосферным явлениям может добавиться туман.

Ранее мы писали, что синоптики предупредили москвичей о приходе "мрачноватой" оттепели.

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