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Синоптики предупредили москвичей о приходе "мрачноватой" оттепели

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Оттепель и мрачная погода начнется в столице с начала следующей недели.

Синоптики предупредили москвичей о приходе "мрачноватой" оттепели, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура повысится от -2 до 0 градусов.

Оттепель и мрачная погода начнется в столице с начала следующей недели. Вильфанд добавил, что осадков в это время не ожидается. По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве температура повысится до +5 градусов.

Напомним, самая морозная ночь зимы в Москве (-13,3 градуса) зафиксирована 8 февраля.  

Ранее сообщалось, что на погоду в Петербурге в субботу повлияет теплый атмосферный фронт.

Теги: гидрометцентр, москва, погода
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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