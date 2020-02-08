Оттепель и мрачная погода начнется в столице с начала следующей недели.

Синоптики предупредили москвичей о приходе "мрачноватой" оттепели, передает ТАСС. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что температура повысится от -2 до 0 градусов.

Оттепель и мрачная погода начнется в столице с начала следующей недели. Вильфанд добавил, что осадков в это время не ожидается. По данным Гидрометцентра, в четверг в Москве температура повысится до +5 градусов.

Напомним, самая морозная ночь зимы в Москве (-13,3 градуса) зафиксирована 8 февраля.