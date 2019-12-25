На погоду в Петербурге в субботу повлияет теплый атмосферный фронт

Температура будет колебаться в пределах от 0 до -2

В субботу, 8 февраля, на погодные условия в городе на Неве большое влияние окажет движущийся с запада теплый атмосферный фронт. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Михаил Леус, главный специалист погодного центра "Фобос".

В течение дня ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторый районах города можно будет наблюдать небольшой снег. Температура будет колебаться в пределах от 0 до -2 градусов по цельсию. В Ленинградской области ожидают температуру от - 4 до +1°.

Предполагается, что максимальная скорость юго-западного ветра в этот день составит 8 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и будет составлять 763мм ртутного столба.

Ранее мы писали, что жители Ленобласти заметили в пятницу "ложное солнце".

Фото: pexels