В воскресенье Петербург накроют дожди и туман

Атмосферному давлению предстоит понижение.

Стало известно, как Петербург встретит последнее воскресенье сентября. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября город ожидает облачная погода, ночью с прояснениями.

Ночьюи утром осадков почти не ожидается. Однако ночью и утром местами возможен слабый туман, а утром и днем – небольшой дождь. Ветер примет юго-восточное и южное направление. Ночью его скорость достигнет 2-7 м/с, а днем он усилится до 4-9 м/с.

Ночью температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, а днем потеплеет до 10-12 градусов.

Ранее мы сообщали, как петербуржцам защититься от бешенства.

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