В воскресенье температура в Петербурге окажется выше нормы

Потеплением после рождественских морозов завершит праздничные дни в городе.

В воскресенье, 9 января, в Петербурге ожидается потепление, который принесёт западный атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на странице в Facebook.

Ожидается, что город накроет снегопад. Столбик термометра в дневное время суток покажет -6 градусов.

Порывы ветра южного направления достигнут 8 м/с.

Атмосферное давление понижаться ночью и слабо повышаться днём.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном подсчитали объем утилизированного снега с начала зимы.

Фото: Instagram / dudkina2930