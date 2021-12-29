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В воскресенье температура в Петербурге окажется выше нормы
Сегодня, 8:51
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В воскресенье температура в Петербурге окажется выше нормы

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Потеплением после рождественских морозов завершит праздничные дни в городе.

В воскресенье, 9 января, в Петербурге ожидается потепление, который принесёт  западный атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на странице в Facebook.

Ожидается, что город накроет снегопад. Столбик термометра в дневное время суток покажет -6 градусов. 

Порывы ветра южного направления достигнут 8 м/с.

Атмосферное давление понижаться ночью и слабо повышаться днём.

Ранее мы сообщили о том, что в Смольном подсчитали объем утилизированного снега с начала зимы.

 Фото: Instagram / dudkina2930

 

Теги: зима в петербурге, погода, санкт-петербург, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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