В воскресенье температура в Петербурге окажется выше нормы

В воскресенье, 9 января, в Петербурге ожидается потепление, который принесёт западный атмосферный фронт. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на странице в Facebook.
Ожидается, что город накроет снегопад. Столбик термометра в дневное время суток покажет -6 градусов.
Порывы ветра южного направления достигнут 8 м/с.
Атмосферное давление понижаться ночью и слабо повышаться днём.
Ранее мы сообщили о том, что в Смольном подсчитали объем утилизированного снега с начала зимы.
Фото: Instagram / dudkina2930
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