В Смольном подсчитали объем утилизированного снега с начала зимы

Показатель прошлого года уже удалось опередить.

С начала зимы в Петербурге выпало 115 см снега. Это на 25 см больше, чем за весь зимний сезон прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С декабря снегоплавильные и снегоприемные пункты приняли 1,9 млн кубометров снега. Больше всего осадков свезли в пункт на Мебельной улице. Только за последние сутки было вывезено 2400 груженых самосвалов.

В период новогодних праздников в Петербурге прошли несколько крупных снегопадов. Они продолжались с 3 по 7 января. За 4 дня выпало 21,6 см снега. Из-за "температурных качелей" образовался гололед. Дорожные предприятия работали в круглосуточном режиме. Отмечается, что основная нагрузка по уборке улиц приходится на ночное время.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что после работ коммунальщиков в квартире на улице Седова повредился потолок.

Фото: ВКонтакте / Водоканал Санкт-Петербурга