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После работ коммунальщиков в квартире на улице Седова повредился потолок

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Натяжной потолок провис, собрав все обломки недочищенного снега.

Жители Невского района пожаловались на уборку снега. После работ коммунальщиков на крыше в доме № 80 по улице Седова в одной из квартир испортился ремонт. Об этом сообщили горожане в группе "Питер Решает" в соцсети "ВКонтакте". 

Натяжной потолок провис под тяжестью снега, обвалилась штукатурка. Кроме того, в доме начался потоп. Жильцы просят совета у петербуржцев. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино затопило лифты из-за хамама в жилом доме. 

Видео: ВКонтакте / Питер Решает

Теги: зима, коммунальщики, седова, уборка снега
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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