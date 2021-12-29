После работ коммунальщиков в квартире на улице Седова повредился потолок

Натяжной потолок провис, собрав все обломки недочищенного снега.

Жители Невского района пожаловались на уборку снега. После работ коммунальщиков на крыше в доме № 80 по улице Седова в одной из квартир испортился ремонт. Об этом сообщили горожане в группе "Питер Решает" в соцсети "ВКонтакте".

Натяжной потолок провис под тяжестью снега, обвалилась штукатурка. Кроме того, в доме начался потоп. Жильцы просят совета у петербуржцев.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино затопило лифты из-за хамама в жилом доме.

Видео: ВКонтакте / Питер Решает