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В Мурино затопило лифты из-за хамама в жилом доме

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Некоторые жильцы дома стараются не обращать внимание на потоп и пытаются воспользоваться подъемной машиной.

В жилом доме № 6 на Воронцовском бульваре затопило один из этажей. Об этом сообщили очевидцы в группе "Девяткино LIVE / Мурино" в воскресенье, 26 декабря.

По словам очевидцев, в жилом комплексе на третьем этаже открыли хамам. Теперь бесплатно воспользоваться услугой могут все жильцы дома, спустившись на первый и второй этаж. Там затопило водой лифты, а лестничная клетка превратилась в парную.

На видео, которое опубликовали свидетели инцидента, видно, как один молодой человек, несмотря на потоп, решил воспользоваться лифтом. Подробности случившегося уточняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Мурино может появиться жилой квартал с небоскребом.

Фото, видео: ВКонтакте / Девяткино LIVE Мурино

Теги: воронцовский бульвар, затопило лифты, мурино, хамам
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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