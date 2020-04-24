В Мурино могут построить ЖК с небоскребом

По замыслу авторов проекта, он станет архитектурной доминантой квартала.

На заседании градостроительного совета Ленобласти представили проект застройки южной части Мурино. Здесь хотят построить жилой комплекс с небоскребом. По замыслу авторов проекта, он станет архитектурной доминантой квартала, пишет "Фонтанка".

Эскизы разработала архитектурная мастерская "Матвеев и К". ЖК разместится на территории площадью 379 га, основная часть из которых принадлежала бывшей военной части. В пресс-службе строительного блока правительства Ленобласти заявили об утверждении эскизов. Однако это пока концепция, в каком виде будет согласован итоговый проект, покажет время.

По данным СМИ, в течение 6-7 лет на указанной территории может появиться 1,3 млн квадратных метров жилья, а также 150 тысяч квадратов офисных площадей. Высоту жилых домов планируется ограничить 12 этажами. Этажность небоскреба не указывается. Объем инвестиций в строительство квартала может составить от 10 до 15 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в Мурино благоустроят бульвар Менделеева.

Фото: архитектурная мастерская "Матвеев и К"