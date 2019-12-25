В Мурино благоустроят бульвар Менделеева

Проект благоустройства будет готов в 2022 году.

В скором времени главную магистраль Мурино – бульвар Менделеева благоустроят. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству Ленобласти.

В пресс-службе рассказали, что компания "Мавис" передала участок бульвара администрации города. Подписано соглашение о безвозмездной передаче трех земельных участков бульвара Менделеева. Осталось направить документы на государственную регистрацию собственности. Губернатор области Александр Дрозденко поручил благоустроить бульвар. Проект благоустройства будет готов в 2022 году.

Ранее на этой территории компания "Рента Инвест" планировала возвести ресторанный молл. Piter.TV делал подробные материалы об истории конфликта застройщика с жителями и властями Мурино, о противостоянии на бульваре Менделеева, о готовности жителей провести народный сход, о победе 11 августа, и о том, как после ухода охраны и рабочих муринцы сами вернули сломанную плитку на место. Совсем скоро власти области отменили разрешение на строительство, начались переговоры с собственником. В итоге участки вернулись компании "Мавис".

Фото: wikipedia.org