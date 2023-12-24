В воскресенье Петербург и Ленобласть порадуют жителей теплой погодой

Малооблачно и без осадков — 8 сентября столбики термометров покажут до +26 градусов.

Воскресенье, 8 сентября, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порадует хорошей погодой. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", не ожидается ни дождей, ни сильного ветра, ни заморозков в ночное время.

Столбики термометров ночью покажут до +14 градусов. Днем в городе ожидается до +25 градусов по Цельсию, в Ленинградской области воздух прогреется до +26. Ветер южных направлений ночью слабый, днем от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что из Ленинградской области на юг полетели первые стаи гусей и казарок. По народным приметам — это сигнал к похолоданию.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"