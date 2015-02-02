В воскресенье Ленобласть ждут дожди и грозы

Температура воздуха в ночное время суток опустится до +11...+16 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +17...+22 градусов тепла.

Стал известен прогноз погоды в Ленинградской области на 15 августа. Воскресный день обещает жителям области кратковременные дожди, местами могут прогреметь грозы. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС" в субботу, 14 августа.

Днем прогнозируется облачная погода с прояснениями. Температура воздуха в ночное время суток опустится до +11...+16 градусов, днем столбики термометра поднимутся до +17...+22 градусов тепла. Ветер будет дуть в южном, юго-западном направлении. Ночью его скорость составит 4-9 м/с, днем его порывы достигнут 7-12 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее воскресенье вновь принесет в Петербург дожди. Температура воздуха составит +19...+21.

Фото: пресс-служба МЧС России по Петербургу и области,