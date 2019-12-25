В воскресенье Ленобласть накроет метель

На дорогах можно будет наблюдать гололедицу.

В субботу, 14 марта, в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти рассказали о погоде, которая ждет жителей региона в воскресенье.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в воскресенье можно будет наблюдать переменную облачность.

Ночью, по большей части на востоке, начнется небольшой, умеренный снег, который перерастет в метель. Днем осадки остановятся, но на смену им придет ветер, который может разогнаться до 15 метров в секунду.

Ночью температура может опуститься до - 14 градусов, днем же будет колебаться в промежутке от - 2 до + 3 градусов. Вероятнее всего, на дорогах образуется гололедица.

Ранее мы писали, что cуббота станет самым холодным днем с начала весны в Петербурге.

Фото: pexels