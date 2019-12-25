Суббота станет самым холодным днем с начала весны в Петербурге

Утром приборы зафиксировали температуру - 4, 8 градуса

В субботу, 14 марта, город на Неве побил новый температурный рекорд. Не смотря на раннее утро, сегодняшний день уже стал самым холодным с начала весны 2020 года. Об этом рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра "Фобос", на своей странице в Facebook.

Синоптик сообщил, что в 8:00 приборы зафиксировали температуру воздуха - 4, 8 градуса.

Данные также показали, что в течение дня можно будет ощутить влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. Это значит, что местами небо будет ясным, а местами может пойти небольшой и кратковременный снег.

До вечера температура будет колебаться от - 1 до + 1 градуса, а север-западный ветер разгонится до 17 метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 759 миллиметров ртутного столба, но по-прежнему будет немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге.

Фото: pexels