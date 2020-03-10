Гидрометцентр предупредил о похолодании и снеге

Весна не пришла в Россию окончательно. Страну еще ждут заморозки.

Гидрометцентр России предупредил о похолодании и снеге. Об этом заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Людмила Паршина. Она добавила, что атмосфера не будет устойчивой. Поэтому преждевременно надеяться на тепло. Специалист напомнила, что весна пришла в страну еще не окончательно.

Уже в среду жители РФ почувствуют похолодание до 11 градусов по Цельсию. К субботе ночью возможны заморозки, а дневная температура не превысит семи градусов. Теплая погода будет радовать население южной европейской территории России. Там прогнозируется до плюс 25 градусов, в Ростове - до плюс 22 градусов. Северную часть России ждет снег и метель, в Мурманске - мокрый снег, гололед и ветер, НАО стоит подготовиться к метели, мокрым осадкам и гололеду.

Ранее Вильфанд назвал причины теплой зимы.