Вильфанд назвал причины теплой зимы

Погода оказалась нетипичной для России в этот период.

Гидрометцентр России назвал причины теплой зимы. Аномальная погода вызвана теплыми воздушными массами из Атлантики. Они вытеснили холодный сибирский воздух, что считается нетипичным. Об этом рассказал научный руководитель ведомства Роман Вильфанд "РИА Новостям".

На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт прокомментировал эксперт

В этом году перенос воздушных масс добрался не только до Европы. Под его влияние попала Якутия, Ямал, Хабаровский край. В конце декабря и январе на непродолжительное время все же установился антициклон. Температурные отклонения от нормы достигли 25-28 градусов.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте.

