В марте ожидается до минус десяти градусов.

В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте. Об этом сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд "ТАССу". В течение первого весеннего месяца будет падать снег. Температура опустится до минусовых значений.

Синоптики обещают похолодание до минус 10 градусов. Однако первые признаки весны появятся в 2020 году раньше обычного. Первыми потепление заметят жители европейской части России. Это связано с аномально теплой зимой. Обычно синоптическая весна наступает по стране в 20-ых числах марта.

Ранее Piter.tv писал о том, что синоптики предупредили москвичей о приходе "мрачноватой" оттепели.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

