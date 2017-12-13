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В воскресенье в Петербурге ожидается похолодание
Сегодня, 11:24
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nadiputintseva
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В воскресенье в Петербурге ожидается похолодание

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синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Последняя неделя зимы не собирается сдавать свои позиции в Санкт-Петербурге. По информации Северо-Западного управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля похолодает до -8…-10 градусов.

В городе ожидается переменная облачность с прояснениями. Временами будет дуть небольшой северный ветер. Синоптики предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах.

По информации главного синоптика Петербурга, потепление наступит только в середине марта. А пока в Северной столице будет морозно.

Также смотрите лучшие моменты на видео: сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпийских играх 2018, обыграв Германию со счётом 4:3 .

Теги: новости спб , погода , погода на 25 февраля , погода спб на неделю
Категории: Новости СПб Картина дня

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