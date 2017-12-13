В воскресенье в Петербурге ожидается похолодание

синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

Последняя неделя зимы не собирается сдавать свои позиции в Санкт-Петербурге. По информации Северо-Западного управления по метеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля похолодает до -8…-10 градусов.

В городе ожидается переменная облачность с прояснениями. Временами будет дуть небольшой северный ветер. Синоптики предупреждают петербуржцев о гололедице на дорогах.

По информации главного синоптика Петербурга, потепление наступит только в середине марта. А пока в Северной столице будет морозно.

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