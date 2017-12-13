Лучшие моменты на видео: сборная России по хоккею завоевала золото на Олимпийских играх 2018, обыграв Германию со счётом 4:3

Прямо на льду произошло награждение серебряными и золотыми медалями.

Сегодня, 25 февраля, хоккеисты из сборной России по хоккею обыграв Германию со счётом 4:3, становятся Олимпийскими чемпионами 2018.

Счёт в матче открыли россияне: в первом периоде защитник Вячеслав Войнов забросил шайбу за 0,5 секунды до конца первого периода.

В середине второго периода олимпийские спортсмены из Германии сравняли счёт — 1:1.

В третьем периоде шайбу забросил Никита Гусев, но через несколько секунд немцы снова сравняли счёт, а затем вырвались вперёд.

Всего за 55 секунд до конца третьего периода Никита Гусев сравнял счёт — 3:3. Победный гол овертайме забил нападающий Кирилл Капризов.

Отметим, что российская команда впервые с 1998 года играла в главном матче Олимпийских игр. 20 лет назад сборная России в решающей игре турнира уступила команде Чехии (0:1) и завоевала серебряные медали. В 2002 году в Солт-Лейк Сити сборная России завоевала бронзу, победив в матче за третье место команду Беларуси.

Напомним, что бронзовыми призёрами стали канадцы, которые вчера, 24 февраля, в матче за третье место обыграли чехов со счётом 6:4.

Сразу после игры на льду состоялось награждение золотых и серебряный призеров.

Фото: ВКонтакте / Хоккей Россия

Видео: Первый Канал / Хоккей Россия