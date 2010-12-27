Петербургские синоптики пообещали солнечные деньки без дождей

Температура воздуха прогреется до +16 градусов.

В воскресенье, 6 мая, жителям и гостям Санкт-Петербурга не понадобиться зонтик. Синоптики обещают день без дождей.

Как сообщили в ФГБУ "Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в течение дня воздух прогреется до +16 градусов. Если вы соберетесь поехать погулять к морю, лучше одеться потеплее, так как на побережье будет холоднее - +10 градусов.

Также специалисты отметили, что начало рабочей недели тоже пройдет без осадков.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге вновь вводятся ограничения движения.