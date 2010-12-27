Рано убирать пуховики в шкаф: в Петербурге ожидается минусовая температура

Синоптики рассказали, что в городе на Неве существенного потепления на этой неделе ждать не стоит.

В ближайшие дни жителям Санкт-Петербурга не стоит надеяться на потепление. Как сообщает 26 марта Северо-Западного УГМС, ближайшие несколько дней будут морозными.

Уже в ночь на вторник столбик термометра вновь опустится до минус 8-10 градусов, а в Ленинградской области похолодает до -15 . Днем воздух прогреется только до минус 1-3.

Ночь среды будет такая же холодная, как и предыдущая. Однако днем будет немного теплее, чем во вторник – от -2 до нуля.

По прогнозам синоптиков, только в четверг столбик термометра сможет перешагнуть плюсовую отметку. Воздух прогреется до плюс 1-2 градусов. Стоит отметит, что серьезного снегопада не ожидается.

Ранее Piter.tv сообщал, что Петербург за неделю очистили от 63 000 кубометров снега.