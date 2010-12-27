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Справились с погодой: Петербург за неделю очистили от 63 000 кубометров снега
Сегодня, 12:00
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Butenko
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Справились с погодой: Петербург за неделю очистили от 63 000 кубометров снега

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Затянувшаяся зима не дает дорожникам и дворникам Петербурга возможности расслабиться.

Комитет по благоустройству отчитался об итогах борьбы со снегом на дорогах в Санкт-Петербурге за минувшую неделю. Непогода, обильные осадки и даже метели - все это заставило коммунальные службы работать с максимальной эффективностью. 

Всего в период с 19 по 25 марта с улиц Санкт-Петербурга дорожники вывезли 63 000 кубометров снега. Это показатель, который соответствует серьезной нагрузки в типичный зимний месяц. Для весны же такие цифры являются необычными: уже давно наши коммунальщики не сталкивались с таким снежным мартом.

Эксперты уточнили: с начала зимнего сезона на улицы города выпало свыше 190 сантиметров снега. За это время на полигоны по утилизации комитет по благоустройству вывез 2.41 млн кубометров снега.

В данный момент город убирают 662 специализированные машины и 1071 дворник. За прошлую неделю подчиненные комитета по благоустройству вышли на 9100 смен - это высокий показатель для текущего времени года.

 

 

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство , новости спб , уборка улиц , что случилось в петербурге
Категории: Новости СПб

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