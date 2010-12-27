Рабочая неделя в Северной столице начнется с осадков

По прогнозам синоптиков ожидаются небольшие дожди.

Несмотря на солнечное утро 16 апреля, синоптики сообщили, что в Санкт-Петербурге на неделе ожидаются дожди.

По данным специалистов Северо-Западного Гидрометцентра, похолодание в города не Неве не ожидается. В понедельник воздух прогреется до 16 градусов тепла. Во вторник и среду столбик термометра будет варьироваться до +13 градусов. Ночных заморозков ожидать не стоит.

Небольшие осадки придут в Петербург в ближайшие три дня. Сильных ливней не прогнозируется. Ночью температура воздуха понизится до +4 градусов.

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