Петербургские синоптики пообещали потепление в начале недели

Воздух прогреется до +5 градусов.

Синоптики Санкт-Петербурга сообщили радостную новость - с начала рабочей недели в город придет тепло. Как оказалось, придет оно ненадолго.

Как сообщает ГУ МЧС по городу, в понедельник столбик термометра поднимется до двух градусов тепла, а в середине дня достигнет 5 градусов. Ветер будет южный, с порывами до 12 метров в секунду.

Стоит отметить, что потепление не означает, что в Петербург наконец-то придет весна. В ночь на 3 апреля пойдет мокрый снег. В ведомстве предупредили горожан о гололедице на дорогах и тротуарах.

Ранее Piter.tv сообщал, что на Дворцовом мосту собралась пробка из-за начала сезона ремонтных работ.