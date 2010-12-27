Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
На Дворцовом мосту собралась пробка из-за начала сезона ремонтных работ
Сегодня, 10:53
0
nadiputintseva
153

На Дворцовом мосту собралась пробка из-за начала сезона ремонтных работ

0
 
 

Для движения оставили две полосы.

Утро понедельника началось с глобальной пробки для тех, кто решил проехать по Дворцовому мосту. С 1 апреля вступили в силу ограничения, о которых ранее предупреждал водителей ГАТИ.

Сезон ремонтных работ открыли с Дворцового моста. По центру переправы сняли асфальт, а для проезда оставили только две полосы. В результате ограничения собралась пробка на Невском проспекте от набережной реки Мойки до Стрелки Васильевского острова.

Пользователи соцсетей, коротающие время в пробке, предупреждают автомобилистов, чтобы те нашли для себя более удобный маршрут.

Ранее Piter.tv сообщал, что с 1 апреля в Санкт-Петербурге снова изменится схема движения.

 

Все новости района
Теги: дворцовый мост ремонт , дорожные новости , новости спб , пробки , пробки спб
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5