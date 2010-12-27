На Дворцовом мосту собралась пробка из-за начала сезона ремонтных работ

Для движения оставили две полосы.

Утро понедельника началось с глобальной пробки для тех, кто решил проехать по Дворцовому мосту. С 1 апреля вступили в силу ограничения, о которых ранее предупреждал водителей ГАТИ.

Сезон ремонтных работ открыли с Дворцового моста. По центру переправы сняли асфальт, а для проезда оставили только две полосы. В результате ограничения собралась пробка на Невском проспекте от набережной реки Мойки до Стрелки Васильевского острова.

Пользователи соцсетей, коротающие время в пробке, предупреждают автомобилистов, чтобы те нашли для себя более удобный маршрут.

Ранее Piter.tv сообщал, что с 1 апреля в Санкт-Петербурге снова изменится схема движения.