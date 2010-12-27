С 27 марта вступят в силу новые ограничения движения

Дороги закроют во время футбольного матча, а с 1 апреля на ремонт.

С 1 апреля в Санкт-Петербурге снова изменится схема движения. Об этом в понедельник сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

Дорожные работы начнутся с ремонта Дворцового моста. В связи с этим проезд закроют с 1 по 13 апреля. С 22:00 6 апреля по 06:00 9 апреля также перекроют Литейный мост. По Биржевой площади нельзя будет проехать с 1 по3 и с 7 по 13 апреля.

В связи с проведением футбольного матча Россия – Франция, 27 марта с 16:00 до 23:00 будет перекрыт проезд по ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр. Также по Южной дороге, Северной дороге от Бодрова переулка до Южной дороги. Закроют движение и по Крестовскому проспекту от Рюхина до Южной дороги, ул. Савиной.

Временно остановят движение по Яхтенной улице от Савушкина до Приморского проспекта с 20:30 до 23:00. В инспекции отметили, что с 00600 до 24:00 запрещено останавливаться на Северной и Южной дороге, на ул. Савиной, Морской пр. от Петроградской ул. до ул. Рюхина, ул. Рюхина от Северной дороги до Крестовского пр., Крестовский пр. от Петроградской ул. до Южной дороги, Бодров пер., Приморский пр. от Беговой ул. до Яхтенной ул., нечетная сторона Беговой ул. от Приморского пр. до ул. Савушкина.

На Морском проспекте от Петроградской до Рюхина, пересечение Левашовского пр. к Малому пр. П.С. 16:00 до 23:00 установят знак "Въезд запрещен". А с 20.30 до 23.00 – на Приморском проспекте от д. 72, первый выезд из ТРК "Питерлэнд", до Яхтенной ул., Крестовском проспекте от Южной дороги к ул. Рюхина.

Со схемой движения вы можете ознакомиться тут.