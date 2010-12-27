В Петербурге вновь вводятся ограничения движения

В центре Северной столицы вводятся новые ограничения движения.

В связи с майскими праздниками в центре Петербурга вводятся ограничения движения. Об этом сообщают "Невские новости".

С 10:00 будет ограничено движение по нечетной стороне набережной Мойки до Мошкова переулка, четной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома №22, Миллионной улице, Певческому проезду, а также набережной Зимней канавки.

Помимо этого, будет полностью перекрыто движение по Дворцовой набережной от Дворцового моста к Троицкому мосту.

В среду, 9 мая такие же ограничения будут введены с 21 часа до полуночи, а также с 16:30 8 мая до часу дня уже 9-го мая. Движение для автомобилистов по Невскому проспекту откроют только после того, как к Дворцовой площади пройдет "Бессмертный полк".