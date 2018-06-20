Пять торговых комплексов "заминировали" в Петербурге в воскресенье

Шопинг прервался почти у двух тысяч человек.

Очередная волна массовых эвакуаций охватила город в это воскресенье. Почти две тысячи человек пришлось эвакуировать из пяти торговых центров.

Под удар вновь попали "Континент" на проспекте Стачек, Байконурской, Бухарестской и Звёздной улицах. Правоохранители также проверяли "Атмосферу" на Комендантской площади. Ни в одном торговом центре ничего подозрительного и опасного не обнаружили.

Напомним, телефонные террористы больше недели минируют одни и те же ТЦ. В большинстве случаев владельцев телефонных номеров, с которых звонят анонимы, невозможно установить. Один из самых распространенных номеров начинается "8950", что говорит о том, что автор звонков является клиентом "Теле 2" и проживает в Пермском крае. Ранее незнакомцы использовали номера, зарегистрированные на Украине, а также в Великобритании.

Ранее мы писали, что в минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 ДТП.

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