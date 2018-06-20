В минувшие выходные в Петербурге и Ленобласти произошло почти 700 ДТП

32 человека погибли и трое пострадали.

В минувшие выходные, 30 и 31 марта, в Петербурге и Ленобласти произошло 679 аварий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

На территории города в субботу и воскресенье было зафиксировано 572 столкновений. В 22 из них пострадали люди, в том числе четверо детей. Два человека погибли.

На территории Ленинградской области произошло 107 ДТП. Помощь понадобилась 14 людям, в том числе одному ребенку. Один человек погиб.

Ранее мы писали, что ГИБДД ужесточит контроль за автошколами в России.

Фото: пресс-служба регионального Управления ГИБДД