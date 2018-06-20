ГИБДД ужесточит контроль за автошколами в России

По данным "Коммерсанта", ГИБДД добивается возможности самостоятельно проверять учебно-техническую базу российских автошкол.

Российские автошколы будут отчитываться не только беред Рособрнадзором. В ближайшее время контроль за деятельностью автошкол может быть возложен также на ГИБДД РФ. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

В первую очередь, ГИБДД может взять под ежегодное наблюдение состояние материально-технической и учебной базы учебных организаций. Эта возможность прописана в законодательстве с 1998 года, однако ее практическая реализация так и не была осуществлена. По данным СМИ, конкретный документ на эту тему будет выработан уже в мае 2019 года. Ряд экспертов видит в расширении полномочий коррупционную опасность. Однако в ГИБДД уверены, что дополнительный надзор повысит качество обучения в российских автошколах.

По неподтвержденным данным, "закручивание гаек" в первую очередь направлено против "онлайн-обучения" и занятий на площадках, состояние которых не соответствует нормативам.