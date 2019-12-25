В общей сложности было отобрано 50 проб воды на определение гидрохимических показателей и загрязняющих веществ.

Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в водоемах Петербурга и Ленобласти обнаружили высокое содержание металлов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Согласно исследованиям, в водоёмах Петербурга обнаружили медь, железо общее, цинк, марганец и алюминий. При этом максимальная концентрация металлов наблюдалась в реке Ижора.

"Содержание меди превышает допустимые уровни в 44 пробах, алюминия — в 37 пробах, марганца — в 23 пробах, железа общего — в 22 и цинка — в 18 пробах", —сказано в сообщении.

Также высокие показатели обнаружили в реке Охта.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на Охтинском мысе появится деловой комплекс и парк.

Фото:pixabay