Во вторник, 18 февраля, стало известно о том, что в водоемах Петербурга и Ленобласти обнаружили высокое содержание металлов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Согласно исследованиям, в водоёмах Петербурга обнаружили медь, железо общее, цинк, марганец и алюминий. При этом максимальная концентрация металлов наблюдалась в реке Ижора.
"Содержание меди превышает допустимые уровни в 44 пробах, алюминия — в 37 пробах, марганца — в 23 пробах, железа общего — в 22 и цинка — в 18 пробах",
—сказано в сообщении.
Также высокие показатели обнаружили в реке Охта.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на Охтинском мысе появится деловой комплекс и парк.
Фото:pixabay
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