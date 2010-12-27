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В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин
Сегодня, 8:13
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lesjasap

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

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ГОСТу России придется подстроиться под новые требования ЕАЭС.

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин и другие элементы нерастительного происхождения. Чаще всего их используют в качестве декора. Это давало право производителям дать "памятные подарки". Запрету подвергнутся и синтетические ароматизаторы. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на документ от Росалкогольрегулирования.

Изменения вводятся из-за правок в техническом регламенте ЕАЭС, который втупит в силу в 2021 году. Организация уведомила, что в водку нельзя будет добавлять продукты пчеловодства, медали, марки. Сейчас ГОСТ России позволяет вводить золотые и серебряные хлопья, марки весом не более 3 грамм. Эксперты в отрасли считают, что подобные меры могут привести к сокращению ассортимента.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФТС не ожидает перебоев с поставками импортного алкоголя к Новому году.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

Теги: алкоголь, ванилин, водка, гост, еаэс, хлопья
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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