В воды Фонтанки упал автомобиль с людьми

Все пассажиры автомобиля смогли выбраться из него при помощи спасателей.

Вечером в субботу, 16 ноября, в воды реки Фонтанкки у дома 34 по набережной упал автомобиль Renault Logan. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Петербургу.

В машине находились мужчина и двое детей, одному из которых не исполнилось и года. Как сообщили в МЧС в воде оказался еще один мужчина. Он нырнул в воду для помощи пострадавшим.

Все участники аварии смогли выбраться из тонущего транспорта, а силами 17-ой пожарно-спасательной части их извлекли из воды и отдали под опеку скорой помощи. Сейчас на месте работает кран Спецчасти для подъема машины со дна реки.

Ранее мы опубликовали видео аварии на Декабристов.

Фото: vk.com/spb_today / Константин Бульченко