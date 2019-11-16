В воды Фонтанки упал автомобиль с людьми

Вечером в субботу, 16 ноября, в воды реки Фонтанкки у дома 34 по набережной упал автомобиль Renault Logan. Об этом сообщил ГУ МЧС России по Петербургу.
В машине находились мужчина и двое детей, одному из которых не исполнилось и года. Как сообщили в МЧС в воде оказался еще один мужчина. Он нырнул в воду для помощи пострадавшим.
Все участники аварии смогли выбраться из тонущего транспорта, а силами 17-ой пожарно-спасательной части их извлекли из воды и отдали под опеку скорой помощи. Сейчас на месте работает кран Спецчасти для подъема машины со дна реки.
Ранее мы опубликовали видео аварии на Декабристов.
Фото: vk.com/spb_today / Константин Бульченко
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