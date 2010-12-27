В водах Невы на Октябрьской набережной заметили тело мужчины

Личность погибшего устанавливается.

Внимательные граждане заметили в водах реки проплывающее тело. Личность утопленника установить пока невозможно, так как никаких опознавательных признаков и документов при нём не обнаружено: в воде он оказался полностью голым.

По данным пользовательских комментариев в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербурга" мужчину обнаружили около восьми часов утра в районе Финляндского железнодорожного моста в Невском районе.

В настоящее время полиция ведёт работы по установлению личности погибшего.

Ранее мы писали, что на внутреннем кольце КАДа произошло ДТП с участием четырёх машин.

Фото: ВК/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"