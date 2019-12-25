В выходные в Тихвине ограничат движение через Введенский ручей

Для транспорта будут открыты два объезда.

В субботу, 11 июля, дорожники приступят к работам на мосту через Введенский ручей, расположенный на Советской улице в Тихвине. Движение транспорта по переправе будет ограничено. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тихвинского района.

Для личного и общественного транспорта будет открыт обходной проезд по Кольцевой улице. Водителям большегрузов следует выбрать другую дорогу для объезда - Ленинградскую улицу.

Ранее мы рассказали о том, что на трассе "Кола" в понедельник приостановят движение из-за разводки Ладожского моста.

Фото: Пресс-служба администрации Тихвинского района