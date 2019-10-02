На трассе "Кола" в понедельник приостановят движение из-за разводки Ладожского моста

Проезд будет недоступен в течение 45 минут.

На федеральной трассе Р-21 "Кола" 13 июля ожидается полное перекрытие движения. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", в течение 45 минут с 15.00 дорога будет недоступна для проезда из-за разводки Ладожского моста.

Мост через Неву, расположенный рядом с деревне Марьино Ленобласти, поднимут ради парусника "Россия", которому необходимо пройти вверх по реке. Мост находится на километре 40-162 трассы. Разводка согласована подрядчиком ООО "ЕвроТрансСтрой" с ФБУ "Администрация "Волго-Балт".

Также мы сообщали, что на сооружении С-2 петербургской дамбы в пятницу ограничат движение до 17.00.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"