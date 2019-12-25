На сооружении С-2 петербургской дамбы в пятницу ограничат движение

Неудобства связаны с техническими работами.

В пятницу, 10 июля, на мосту судопропускного сооружения С-2 петербургской дамбы ограничат движения. Как сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), затрудненный проезд на мосту ожидается с Финской и Невской сторон.

Неудобства продлятся с 8.00 до 17.00 и связаны с производством работ по обслуживанию технологического оборудования КЗС. Автомобилистов попросили следить за разметкой, ограждениями и знаками и строго соблюдать на мосту сооружения скоростной режим.

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Фото: dambaspb_kzs / Instagram