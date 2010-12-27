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Синоптики: в выходные в Петербург придет резкое потепление
Сегодня, 13:22
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IRINA_CHALKINA

Синоптики: в выходные в Петербург придет резкое потепление

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Город прогреется до +8.

В пятницу 8 ноября, стало известно о том, что в выходные в Петербург придет резкое потепление. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного гидрометцентра.

Днём столбики термометров поднимутся до +8. При этом в Северной столице ожидаются осадки.

"10 ноября небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днём +6…+8 градусов",

—сказано в сообщении.

Атмосферное давление будет понижаться. Какой ветер будет дуть синоптики не уточнили. 

Ранее мы сообщали о том, что в пятницу в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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