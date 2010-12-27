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В пятницу в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем
Сегодня, 9:05
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Alena_Zinovieva

В пятницу в Петербурге пройдет мокрый снег с дождем

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Днем температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов.

В конце рабочей недели в Петербурге будет облачная с прояснениями погода. Утром и днем 8 ноября в городе на Неве пройдет мокрый снег, переходящий в дождь. Об этом свидетельствуют данные ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с. В пятницу температура воздуха поднимется до 2 градусов выше нуля. Атмосферное давление в течение суток будет повышаться. На дорогах возможна гололедица.

Ранее Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании.

Фото: pixabay.com

Теги: погода в спб, прогноз погоды, синоптики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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