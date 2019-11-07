Непривычно теплая для ноября погода продлится до конца недели.

Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании. Непривычно теплая для ноября погода продлится до конца недели. Однако в начале следующей в центральные регионы России придет северный антициклон и принесет с собой дожди, снег и холодные ветра. Об этом "Российской газете" сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Паршина заявила, что погода сейчас идет волнами. Самым холодным днем в период с 7 по 11 ноября будет суббота. Ночью 9 ноября, по прогнозам синоптика, ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов, днем воздух прогреется до плюс 3-8 градусов. В воскресенье, 10 ноября, температура пойдет на повышение вплоть до 11 градусов, а начиная с понедельника, в Центральную Россию придут холода.

Ранее мы писали, что минувшая ночь стала в Петербурге самой холодной с начала осени.

Видео: YouTube/Vitaliy Karpovich