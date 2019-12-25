В выходные в Ленобласть снова придут жара и грозы

Ночью осадков не ожидается.

В субботу, 27 июня, в Ленинградской области сохранится жаркая погода, но снова возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью в 47-ом регионе не ожидается существенных осадков: температура опустится до +18, будет дуть западный и юго-западный ветер.

В дневное время суток столбик термометра покажет от +25 до +30 градусов, что не исключает возникновение гроз. Ветер будет слабым и переменным.

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Фото: Pixabay