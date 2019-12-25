Слет предпринимателей в Ленобласти пройдет дистанционно

На пленарном заседании будет присутствовать Александр Дрозденко.

В пятницу, 26 июня, в Ленинградской области при поддержке местных Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка,

Фонда поддержки предпринимательства и Центра инноваций состоится слет социальных предпринимателей Северо-Западного региона. Об этом сообщило издание "Новости малого бизнеса".

Дистанционное мероприятие под названием " Социальное предпринимательство: территория возможностей 2020" стартует ровно в полдень. Участники обсудят в конференции Zoom особенности частного и государственного бизнеса в социальной сфере, а также сферах спортивных мероприятий, образования, здравоохранения, культуры.

Отметим, что в пленарном заседании, которое откроет слет, поучаствует губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Кроме того, в ходе мероприятия пройдут круглые столы по вопросам участия малого бизнеса в государственных закупках и перспективах IT-сервисов в предпринимательстве.

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Фото: Piter.TV